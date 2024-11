Nikola Jokić ispisao NBA istoriju: Niko nikada nije uradio ono što je srpski košarkaš uspeo (VIDEO)

Minesota je savladala Denver rezultatom 119:116 u meču NBA lige Centar Nagetsa Nikola Jokić pružio je odličnu partiju i zabeležio 26 poena, 13 asistencija, devet skokova i po tri osvojene i izgubljene lopte za 40 minuta provedenih na parketu.

Jokiću je nedostajala asistencija za tripl-dabl, ali je u Mineapolisu ispisao nove stranice istorije najjače košarkaške lige na svetu. Jokić je postao prvi igrač ikada koji je u prvih pet utakmica sezone “upisao” barem 150 poena i po 50 skokova i asistencija. Pored Jokića odličnu partiju u gostujućoj ekipi pružio je Eron Gordon sa 31 poenom i 11 skokova. Nikola Jokic this season: 152 PTS 58 REB 50 AST First player in NBA history to record 150/50/50 in the first