Sve bliži Sineru: Zverev osvojio masters u Parizu i preskočio Alkaraza na ATP listi

Nemački teniser Aleksander Zverev osvojio je masters u Parizu pobedom nad Francuzom Igom Amberom rezultatom 6:2, 6:2.

Nemac je stigao do sedme titule masters serije u karijeri posle finala koje je trajalo samo sat i 16 minuta. Zverev je tokom meča četiri puta oduzeo servis 18. teniseru sveta, dok Amber nije uspeo da napravi nijedan brejk. Zverev će od ponedeljka biti drugi na ATP listi, pošto ćeprestići Španca Karlosa Alkaraza. Prvi na ATP listi je Janik Siner.