Kakav meč: Krejčikova vodila 6:4 i 3:0 pa izgubila (VIDEO)

Počelo je WTA finale u Rijadu, a već u prvom kolu videli smo lud duel Barbore Krejčikove i Ige Švjontek.

Čehinja je dobila prvi set sa 6:4, u drugom vodila sa 3:0, ali onda se desio čudesan preokret Švjontek. Poljska teniserka bila je bolja u drugom setu sa 7:5, da bi već u trećem ubedljivo slavila sa 6:2. Tako je Iga pobedom počela odbranu titule osvojene prošle godine. Direktne prenose WTA fnala u Saudijskoj Arabiji gledajte na Sport Klub. Just keep swinging ⚡️ @iga_swiatek begins her title defense! #WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/mSqWpwyOKQ — wta (@WTA) November