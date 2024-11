Ruzedski: Voleo bih da Novak angažuje trenera svetske klase

Greg Ruzedski, prvi reket Velike Britanije u finišu prošlog veka, sada radi kao TV komentator i nikada ne krije simpatije prema Novaku Đokoviću.

Sada je za Tenis čenel pričao o aktuelnoj situaciji u karijeri najboljeg tenisera svih vremena i istakao: – Jednu stvar bih voleo da vidim kod njega, a to je da angažuje trenera svetske klase – kaže bivši finalista Ju-Es opena.- On ima kondicionog stručnjaka i fizioterapeuta. Njih je dodao svom timu, tako da je to rešeno. Nekada četvrti teniser sveta, objašnjava svoje reči: – Trener svetske klase bi mu pomagao samo u razmeni mišljenja. Jer šta drugo da kažete momku