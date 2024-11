Maestralni Hamad, Srbija će imati finalistu Beograda!

Laslo Đere je dočekao svog rivala u polufinalu, biće to Hamad Međedović koji je savladao danas Fransiska Čerundola rezultatom 6:4 i 6:2! Istovetnim rezultatom je slavio i Laslo Đere, pa ćemo dva naša tenisera gledati u polufinalu, što znači i da ćemo imati predstavnika u finalu turnira.

Sve je funkcionisalo kako treba kod Hamada danas, servirao je briljantno, imao i odličan prosek osvojenih poena na drugi servis, a ritern je bio fantastičan. Hamad je uspeo da osvoji čak četiri gema na servis protivnika danas čime je apsolutno zaslužio da se nađe u finalu. Naš mladi teniser bi mogao osvajanjem ovog turnira da stigne do najboljeg plasmana na ATP listi u svojoj karijeri, a za sada je sigurno da će zabeležiti značajan skok i to makar do 122. pozicije.