VIDEO Trener Pariza provocirao navijače Partizana posle meča: Pogledajte sta je rekao u kameru

: Trener Pariza Tijago Spliter nije propustio priliku da pecne navijače Partizana nakon poraza od Pariza sa 74:71.

Čuveni NBA as i čovek koji je sa Baskonijom vedrio i oblačio Evroligom nije propustio priliku da prozove navijače rivala. „Dvorana je bila puna, imali su mnogo navijača ovde, što je normalno za veliki grad kao Pariz. Većina je došla na odmoru, ali odlaze kući sa porazom“, rekao je Spliter posle meča. Coach Splitter with a sassy message for Partizan fans who went to Paris 🫢 pic.twitter.com/9geZzdiBs6 — Eurohoops (@Eurohoopsnet) November 7, 2024 Spliter je sa Parizom