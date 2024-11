Mvp: Novi tripl-dabl maestralnog Nikle Jokića (video)

Denver bolji od Majamija, Nikola Jović solidan - 11 poena, četiri skoka i tri asistencije

Košarkaši Denver Nagetsa pobedili su na svom terenu ekipu Majami Hita rezultatom 135:122 u prvenstvenoj utakmici NBA lige, a srpski reprezentativac Nikola Jokić ostvario je tripl-dabl učinak na meču. Jokić je na utakmici postigao 30 poena uz 11 skokova i 13 asistencija i tako stigao do petog tripl-dabl učinka ove sezone, a njegov tim do šeste pobede u ligi. Another DOMINANT night from Joker. 30 PTS 11 REB 14 AST 11-13 FGM 4 straight wins for the @nuggets