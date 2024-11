Denver bolji od Dalasa, četvrti tripl-dabl Jokića zaredom (video)

Jokić je bio ubedljivo najefikasniji u svom timu sa 37 poena, čemu je pridodao 18 skokova i 15 asistencija, uz 13/21 iz igre

Košarkaši Denver nagetsa pobedili su Dalas maverikse rezultatom 122:120 i stigli do svoje sedme pobede u sezoni. Ekipa Majka Melouna došla je do petog uzastopnog trijumfa i nastavila da popravlja utisak u odnosu na prvih nekoliko partija u sezoni, piše RTS. Meč je tokom svih 48 minuta bio veoma neizvestan i nijedna ekipa nije uspela da napravi razliku koja bi sprečila neizvesnu završnicu. Dominirao je ponovo Nikola Jokić, nastavivši da beleži brojke koje su do sada