"Video sam ga kako briše nos!" Kasper Rud nakon velike pobede nad Karlosem Alkarazom

Norveški teniser Kasper Rud pobedio je Karlosa Alkaraza sa 2:0 (6:1, 7:5) u prvom kolu Završnog mastersa u Torinu.

FOTO: Tanjug/AP Norvežanin je u ponedeljak bio ubedljiv protiv Španca i slavio je rezultatom 6:1, 7:5. - To je samo jedan meč, ali za mene je definitivno jedna od najboljih pobeda u sezoni - rekao je Rud. Očigledno je bilo da Alkaras nije bio sasvim fizički spreman za ovaj duel. - Može da bude malo nezgodno. Znao sam da je malo prehlađen. Video sam ga kako briše nos, tako da je to bio znak da možda fizički neće biti 100 odsto spreman. Naravno, to je tužno, i nije