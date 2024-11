Željko Obradović pred armani: „To su momci u koje ja imam ogromno poverenje!“ (foto)

„Naravno da ćemo i stajati iza za njih!“ Zbog koncerta zakazanog u vreme predviđeno za trening, ekipa Partizana je za pripreme za meč protiv Milana bila primorana da radi u manjoj sali, a ne na terenu na kojem će sutra uveče (20:45) odigrati verovatno najvažniji susret dosadašnjeg dela sezone.

Nakon treninga pred meč sa milanskom Olimpijom, Željko Obradović, trener Partizana se osvrnuo na probleme u igri i očekivanja od njegove ekipe u nastavku elitnog evropskog takmičenja. – Veliki problem u našoj igri, a to je da znamo da pravimo faulove u situaciji kada nismo u bonusu. Vraćam se na onu situaciju, na minut i 25 sekundi do kraja, kad je bilo pola koša za Barselonu, gde smo imali još dva faula do bonusa, a primili smo tri poena. Mada se tu, pre ta tri