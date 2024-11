Siner bez milosti za Medvedeva, u polufinale ide i Fric

Prvi teniser sveta Janik Siner pobedio je večeras posle dva seta Ruda Danila Medvedeva sa 6:3, 6:4, u meču trećeg kola grupe "Ilije Nastase" na završnom turniru u Torinu.

On je do pobede nad četvrtim igračem na ATP listi stigao posle sat i 15 minuta. Siner je upisao sve tri pobede u grupi i izborio je plasman u polufinale. Pored Sinera, iz ove grupe u polufinale se plasirao i Amerikanac Tejlor Fric, koji je ranije danas savladao Aleksa de Minora sa 2:1. Fricu je trebalo da Medvedev ne pobedi večeras sa 2:0 i već posle prvog seta je bilo jasno da je i on polufinalista. Medvedev je završio kao treći u grupi sa jednom pobedom i dva