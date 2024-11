Novak Đoković iznenadio svet detaljem sa treninga (VIDEO)

Srpski teniser Novak Đoković uveliko je počeo pripreme za novu sezonu.

Kako je finiš ove sezone propustio zbog povrede, odlučio je da u laganim ritmu krene sa pravljenjem strategije za prvi grend slem u sezoni koji nas već polovinom januara očekuje u Australiji. Tamo će svakako imati za cilj da osvoji novu grend slem titulu u prebogatoj karijeri, a do tad je izveo nešto što je malo ko verovao da je uopšte i moguće. Naime, on je na jednom snimku uhvaćen kako na treningu meditira na mreži. A post shared by Ari Fararooy (@ari_fararooy)