Posle skandiranja sa tribina „Srbija, Srbija“: Fudbaleri tzv. Kosova napustili teren u Rumuniji

Fudbaleri tzv. Kosova su napustili teren u poslednjim sekundama meča Lige nacija protiv Rumunije u Bukureštu. Bio je to derbi meč petog kola C divizije grupe 2, ali posle nemilih scena u finišu susret nije ni završen. Nije bilo golova do poslednjih trenutaka meča, a onda je došlo do koškanja igrača na terenu. Situacija se malo smirila, a onda su iziritirani svime što se događalo navijači Rumunije počeli da skandiraju „Srbija, Srbija“ i „Kosovo je Srbija“. Onda su