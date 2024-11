Fernando Santoš i lekcija o propadanju, od prvaka do dna Evrope za osam godina

Fernando Santoš je pre osam godina pokorio Evropu sa reprezentacijom Portugala koja je pod njegovim vođstvom slavila na EP u Francuskoj.

Danas je kao selektor Azerbejdžana na pragu eliminacije iz Divizije C Lige nacija i to na domaćem terenu protiv Estonije. Azeri su odigrali utakmicu petog kola grupne faze Lige nacija bez pogodaka i to protiv jedne od najslabijih ekipa u Evropi. Imao je domaćin izrazitu terensku inicijativu, što se dalo i primetiti kroz posed lopte od 70 posto i 15 udaraca ka golu Heina koji se u nekoliko navrata istakao svojim odbranama. Današnji bod bio je tek prvi za Azerbejdžan