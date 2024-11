(Poluvreme) zvezda sigurna protiv Borca: Rana prednost dovoljna za pobedu?! (video)

Sigurni su crveno-beli! Crvena zvezda u nedelju od 19.00 časova pred svojim navijačima dočekuje ekipu Borca iz Čačka.

Rezultat nakon prvog poluvremena jeste 55:40 za aktuelnog šampiona takmičenja. 🔴 Scoring cool-looking 3-pointers ⚪️ Making blocks 🔴 Making steals ⚪️ Delivering no-look passes @kkcrvenazvezda guard @SiP03 had a one-man show in the 1st quarter of the match vs. @BoracKlub. 🤩 #ABALiga pic.twitter.com/aD1tkdd91h — AdmiralBet ABA League (@ABA_League) November 17, 2024 Crveno-beli su u ranom delu meča stekli dvocifrenu prednost, koju su u drugoj četvrtini samo održavali