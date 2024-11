Đokovićev sjajni govor na rafinoj ceremonicji: Evo šta je Novak poručio rivalu! (video)

Evo šta je imao da poruči! Rafael Nadal odigrao je možda i poslednji meč u karijeri sa takmičarskim značajem, a poražen je od Botika fan de Zandšulpa rezultatom 6:4 6:4.

Nakon meča, bila je ceremonija u njegovu čast, a na njoj je pričao i Novak Đoković. The full official Davis Cup Rafael Nadal tribute, featuring Federer, Djokovic, Serena, and more 👏🇪🇸🫡 pic.twitter.com/TMgEgzyRoq — Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) November 19, 2024 – Tvoj borbeni duh, tvoja borbeni duh, energija, moć… je nešto što će biti proučavano i prenošeno mnogim generacijama koje dolaze. Počastvovan sam što mogu da se nazovem tvojim rivalom. Teniskom svetu i sportu će