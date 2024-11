Težak udar na Novaka Đokovića: Nadal mu ovo veoma zamera, tvrdi da to niko nije radio!

Španac rekao svoje! Rafael Nadal odigrao je možda i poslednji meč u karijeri sa takmičarskim značajem, a poražen je od Botika fan de Zandšulpa rezultatom 6:4 6:4.

Ipak, o Novaku Đokoviću je nakon penzije svog pulena našao prostora da priča Toni Nadal. – Ne sviđa mi se to uopšte. Kada je Federer napravio sjajan poen, podigao bi palac, ispružio ruku i sagnuo glavu. Nikada nije gledao publiku. Rafael je napravio gest strasti, snage. Lično, ne volim takve demonstracije, ali postale su moderni trend i mnogi ljudi to rade. Da je Rafael to uradio dok je bio sa mnom, rekao bih mu: „O, Bože! Pokušaj da to ne radiš!“ – kaže Toni: –