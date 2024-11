Daum se oseća loše zbog poraza: Mislim da će ovo biti veliko „paljenje vatre u našoj zadnjici“

Košarkaši Partizana slavili su kao gosti protiv Crvene zvezde u 11. kolu Evrolige 89:77.

Crno-beli su imali 12 debitanata, a kod domaćina jedan od igrača koji nije igrao do sada u večitom derbiju je bio Majk Daum. Amerikanac je istakao da su košarkaši Partizana odigrali sa mnogo više srca od njegovog tima i to je po Daumu odlučilo susret. – Mislim da je odlučilo to što su igrali fizički snažnije, to što su igrali zajednički, pokazali su više srca od nas. Teško je, posebno što je ovo bio derbi kod kuće i to što nismo bili jači od njih. To je bio ključni