Zapisničari sprečili bruku Španije u Slovačkoj

Košarkaši Španije pobedili su Slovačku u nestvarno dramatičnom okršaju trećeg kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo - 76:72 (14:10, 24:15, 10:21, 11:13 - 8:8, 9:5).

Bila je to prva pobeda Crvene furije u kvalifikacionom ciklusu, a malo joj je nedostajalo da izabranici Serđa Skariola ostanu na tri poraza, koliko ima domaćin u Bratislavi. Neporažena Letonija je lider grupe C – pošto je pobedila Belgiju, čiji je skor 2-1, u skoro jednako tesnom okršaju u Rigi – 75:72 (17:25, 25:19, 17:13, 16:15). Bivši košarkaš Partizana Vladimir Brodzijanski bio je najbolji u pobedničkom timu sa 23 poena, 10 skokova i 2 asistencije. Upravo je on