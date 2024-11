Sanset srušio Sosijedad, "Lavovi" vladaju Baskijom!

Fudbaleri Atletika savladali su u Bilbau ekipu Real Sosijedada rezultatom 1:0 u meču "Lavovi" su izašli kao pobednici iz 155. po redu ligaškog Derbija Baskije koji nam je i večeras doneo dosta uzbuđenja, poneku tenziju i borbu do poslednjeg sudijskog zvižduka.

Bilbao se nametnuo na terenu od samog početka meča, pa je tako prvi i zapretio preko Đaloa čiji je udarac Remiro uspeo da ukroti. To kao da je najavilo ono što će se dogoditi u 26. minutu pošto je Ojhan Sanset nadvisio svog čuvara i posle centaršuta Nika Vilijamsa sproveo loptu u mrežu. Do kraja poluvremena nije bilo većih uzbuđenja, a slično se nastavilo i u drugom delu meča, s tim da je Sosijedad kroz nešto riskantniju igru pokušavao da dođe do gola Agirezabale.