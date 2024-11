Šta se ovo dogodilo: Nezapamćeni haos u svlačionici Denvera nakon pobede nad Lejkersima

Košarkaši Denver Nagetsa su ostvarili ubedljivu pobedu nad Los Anđeles Lejkersima na krilima Nikole Jokića.

FOTO: Tanjug/AP Srpski as je tako omogućio rekord Majku Melounu koji je postao trener sa najviše pobeda u regularnom delu sezone u istoriji franšize iz Kolorada. Nakon pobede, usledio je totalni haos u svlačinonici. Deandre Džordan ga je polio kofom hladne vode, dok su ostali, uključujući i Jokića imali spremne flašice vode. Kada su "okupali" trenera, on im se obratio i podelio priznanja za najbolje igrače utakmice... Bath time for Coach Malone following his record