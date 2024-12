Del potro oduševio Đokovića nesvakidašnjim poklonom: Ovo Novak nije mogao da predvidi! (video)

Lep gest legendarnog argentinskog tenisera! Novak Đoković boravi u Buenos Airesu kako bi prisustvovao oproštajnom meču Huana Martina Del Potra, svog nekadašnjeg rivala, a sada bliskog prijatelja.

Ova posebna sportska manifestacija zakazana je za večeras u 20:30, ali već tokom konferencije za medije dogodio se trenutak koji je privukao pažnju svih prisutnih. Argentinac, poznat kao „Dobri div iz Tandila,“ priredio je iznenađenje Đokoviću poklonivši mu tri ekskluzivne flaše vina. Ono što čini ovaj poklon jedinstvenim jeste činjenica da flaše nose poseban dizajn sa likom Novaka Đokovića, što je srpskog asa ostavilo bez reči. A gift for Nole from DelPo during