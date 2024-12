Joveljić odveo Galaksi u finale MLS (VIDEO)

LA Galaksi i Njujork Red bulsi finalisti su MLS šampionata.

Tim iz „grada anđela“ trijumfovao je nad Sijetl Saundersima u polufinalu Zapadne konferencije, a strelac jedinog gola bio je Dejan Joveljić kom je dodao Riki Puđ, proizvod Bareslonine škole. DEJAN JOVELJIC SCORES AND THE @LAGalaxy ARE MINUTES AWAY FROM VICTORY! 👊 Audi #MLSCupPlayoffs pic.twitter.com/1V0b6uFbdt — Major League Soccer (@MLS) December 1, 2024 „Ovo je možda najbitniji gol moje profesionalne karijere. U prošlim sezonama bio sam izmena, ali sam se pokazao