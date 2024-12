Jokićev tripl-dabl nedovoljan za trijumf (video)

Poraz Denvera od Los Anđeles Klipersa

Košarkaši Los Anđeles Klipersa pobedili su danas Denver 126:122 i ostvarili 13. pobedu u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA). Kliperse je predvodio Džejms Harden sa 39 poena, 11 asistencija i devet skokova. On je pogodio svih 13 slobodnih bacanja i postigao je tri trojke u prvom poluvremenu i došao do brojke od 3.000. James Harden COOKED on his HISTORIC night... 39 PTS | 11 AST | 9 REB | 6 3PM | W @JHarden13 joined Steph Curry as the only players in NBA