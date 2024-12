Bogdanović oduševio NBA ligu: Evo šta je kapiten reprezentacije Srbije uradio posle meča Atlanta - NJu Orleans (video)

Košarkaši Atlante pobedili su noćas na svom terenu Nju Orleans sa 124:112, međutim, ono što je Bogdan Bogdanović uradio posle meča je oduševilo navijače.

FOTO: Tanjug/AP Bogdanović je postigao osam poena, četiri skoka, tri asistencije i dve ukradene lopte na ovom susretu, međutim, očigledno je da kapiten reprezentacije Srbije nije bio previše zadovoljan pa se odlučio na važan korak. Nekadašnji košarkaš Partizana, Fenerbahčea i Sakramenta odlučio je da ostane u hali da još malo šutira na koš. Bogdan Bogdanovic is on the main court getting shots up after the game. pic.twitter.com/eH1QYlE9py — Kevin Chouinard