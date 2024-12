„Virtus zove Đorđevića, Saša traži nešto više…“

Virtus iz Bolonje, velikan evropske košarke, ne igra dobro u tekućoj sezoni Evrolige i nalazi se na poslednjem mestu tabele sa lošim skorom 2-11.

Cenu poraza poslom je platio trener Luka Banki. Kako prenose italijanski mediji, sve je eskaliralo posle poraza od Albe u sredu. O svemu je pisao italijanski list „Gazeta delo sport“. „Luka Banki je dao ostavku i to je saopštio timu u svlačionici ubrzo posle konferencije za medije. Poraz od Albe bio je fatalan. Prvobitne informacije govorile su o tome da je došlo do sukoba sa generalnim menadžerom Paolom Rončijem, ali to nije bila istina. Dvojica stručnjaka su bili