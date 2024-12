Zvezda i Energetičarke povele trku

Tent ubedljiv uz otpor Srema, crveno-bele i Železničar ponovo kroz maraton

CRVENA ZVEZDA - ŽELEZNIČAR (LK) 3:2 (26:24, 21:25, 25:19, 12:25, 15:13) Dvorana: USC „Voždovac”. Gledalaca: 400. Sudije: S. Simić, Đ. Stevanović. Trajanje meča: 119 minuta. CRVENA ZVEZDA: Mateska 18 (34-15, 7 gr, 2 izbl, 3 as, 4 sg, 28 prijema 6 gr), Lazarević 16 (48-13, 1 grm 5 izbl, 2 bl, 1 as, 1 sg, 14 prijema 2 gr), Kutlešić 10 (13-2, 2 gr, 1 izbl, 6 bl, 2 as, 1 sg), Veselinović 6 (7-5, 1 as, 1 sg), Janjić 3 (1 bl, 2 as, 5 sg), Žigić (libero, 42 prijema 5 gr),