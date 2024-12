Pao je i PAO: Partizan srušio prvaka Evrope u grotlu „Arene“

Košarkaši Partizana su u sjajnoj atmosferi u Beogradskoj Areni pobedili Panatinaikos sa 91:73 (20:20, 24:17, 20:12, 27:24) u meču 14. kola Evrolige.

Tako su crno-beli stigli do četvrte uzastopne pobede u elitnom takmičenju i sada izabranici Željka Obradovića imaju šest pobeda i osam poraza. Prva četvrtina je bila vrlo čudna, jer se igralo u naletima, ali nije bila loša za Partizan. Posle vođstva Panatinaikosa od 5:2 usledila je serija crno-belih od 9:0, zatim su gosti došli do plus pet, ali posle deset minuta je bilo nerešeno (20:20). Izgledalo je da će Panatinaikos imati prednost na poluvremenu kada su poveli