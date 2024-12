Jokić je važniji od džordana, bez njega ovaj Denver najgori u istoriji: Sramotna statistika Džokerovih saigrača!

Jako neobećava ova situacija! Denver nastavlja sa ne baš sjajnim partijama ove sezone, a ponovo su doživeli poraz u gostima i to u Ohaju, jer su izgubili od Klivlenda reultatom 126:114 Ipak, za razliku od ostatka ekipe, Nikola Jokić je nastavio neverovatne partije, pa ostvario jedan od najdominantnijih tripl-dablova u sezoni.

Srpski igrač je meč završio sa 27 poena, 20 skokova i 11 asistencija, time je i zvanično prestigao Irvina Džonsona na večnoj listi igrača sa tripl-dablovima. To je izazvalo interesovanje i polemike brojnih uglednih ljudi povezanih sa američkom košarkom. Denver Nuggets with vs without Nikola Jokić stats are insane pic.twitter.com/I45PNFmVvk — Per Sources (@PerSources) December 6, 2024 „Denver Nagetsi više zavise od Nikole Jokića prethodnih pet godina nego što su