Oglasio se Vest Hem! Poznato stanje Antonija nakon jezive saobraćajne nesreće

Fudbaler Vest Hema Majkl Antonio, koji je doživeo tešku saobraćajnu nesreću, nalazi se u stabilnom stanju.

Foto: Profimedia - Vest Hem može da potvrdi da je Majkl Antonio u stabilnom stanju nakon saobraćajne nesreće koja se dogodila popodne u oblasti Eseksa. On je svestan i komunicira i trenutno je pod strogim nadzorom u bolnici u centru Londona - stoji u saopštenju Vest Hema. West Ham United can confirm that Michail Antonio is in a stable condition following a road traffic accident this afternoon in the Essex area. Michail is conscious and communicating and is