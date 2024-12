Oglasio se Bogdan Bogdanović: Srpski košarkaš čestitao srpskom šampionu u SAD! (foto+video)

Najlepše je kad se naši podržavaju! Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović posvetio je pažnju sjajnoj sezoni Dejana Joveljića, čestitajući mu na osvojenoj tituli MLS šampiona sa Los Anđeles Galaksijem.

Joveljić je bio ključni igrač u finalu, postigavši jedini pogodak u utakmici koja je donela Galaksiju šesti trofej u istoriji franšize. LA Galaxy [2]-0 NY Red Bulls – Dejan Joveljić 13′ by u/MUFColin in soccer Napadač iz Srbije završio je plej-of sezonu na sjajan način sa šest golova i dve asistencije u isto toliko utakmica. Njegov učinak bio je presudan ne samo u finalu, već i na celokupnom putu Galaksija do titule. Bogdanović, košarkaš Atlante Hoksa, nije krio