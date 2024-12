Jokić je čudovište, ovo nikada pre nije uradio u karijeri: Zbog toga je sramota Denvera prema Srbinu još veća

: Nikola Jokić odigrao je najbolju utakmicu u karijeri u porazu Denvera od najgoreg tima lige Vašingtona rezultatom 122:113.

Najbolji košarkaš planete ostvario je rekord karijere sa 56 poena čime je nadmašio prethodni najbolji učinak u životu koji je iznosio 50. poena koji je imao protiv Sakramenta 2021. godine. Koliko je impresivan bio Nikola Jokić i koliko je ostatak Denvera bio katastrofa svedoči podatak da su njegovi saigrači zajedno ubacili 57 poena, jedan više od srpskog košarkaša. Na sve to, Jokić je imao i 16 skokova i osam asistencija, ali ni to nije bilo dovoljno da se dođe do