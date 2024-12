Milvoki i Oklahoma u polufinalu NBA kupa (video)

Adetokunbo i Gildžes-Aleksander najraspoloženiji u redovima pobednika

Milvoki se plasirao u polufinale NBA kupa, pošto su u noći između utorka i srede u četvrtfinalu pobedili Orlando 114:109. GIANNIS LEADS THE @Bucks TO VEGAS! 37 PTS 7 REB 4 BLK 62.5 FG% They'll play the winner of ATL/NYK in the #EmiratesNBACup Semifinals on Saturday pic.twitter.com/IJomjSC0v4 Bakse su predvodili Janis Adetokunbo sa 37 poena i sedam skokova i Demijan Lilard sa 28 poena, od kojih je devet postigao u poslednjem minutu, a imao je i devet asistencija.