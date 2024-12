I pored sjajne partije u Pazaru: Vladan Milojević je morao malo da „riba“ svoje igrače

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su u gostima Novi Pazar sa čak 7:1 u 19. kolu Superlige Srbije.

Trener crveno-belih, Vladan Milojević imao je zamerke na račun svog tima i pored ubedljive pobede. – Pa znate kako, posle 30 minuta, rekao sam igračima od sjaja do očaja, malo su bili ribani, rekao sam im da moraju da drže kontinuitet. Mi smo otišli od onoga što smo hteli, savršeno do 30. minuta, bez obzira na rezultat, to ne dozvoljava opuštenost. Okej, završilo se kako se završilo, bitno je bilo da pobedimo posle Milana, uvek su utakmice posle LŠ teške. Čestitao