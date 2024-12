Navijači vređali Vlahovića, on nije ostao dužan! (VIDEO)

Napadač Juventusa Dušan Vlahović našao se na meti navijača Stare dame posle remija kod kuće sa Venecijom 2:2.

Nije dugo bilo potrebno Vlahoviću da odgovori na neprimerene uvrede Srpski centarfor je pogotkom sa penala u 95. minutu spasao bod torinskom timu, ali su pojedini navijači ipak bili gnevni: “Ti si govno, igrač Fiorentine”, moglo se čuti, kao i još neke uvrede. 🚨🇷🇸 The Curva Sud to Dušan Vlahović: „You are just a a piece of sh!t Fiorentina player,“ reports @guardalasky. pic.twitter.com/a216MqOaB8 — Max Statman (@emaxstatman) December 14, 2024 Igrači su tradicionalno