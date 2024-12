Jokić upisao 140. tripl-dabl, trgao se i Mari (video)

Denver savladao Sakramento

Denver je noćas pobedio na gostujućem terenu Sakramento 130:129, i tako upisao treću uzastopnu pobedu u NBA. Sakramento je u završnici imao 10 poena prednosti, ali je Denver u samom finišu uspeo da se vrati u meč i poenima Džamal Marija osam sekundi do kraja stigao do pobede. THE LAST 85 SECONDS OF NUGGETS-KINGS WAS BACK-AND-FORTH MADNESS ???????? 7 lead changes. Big bucket after big bucket. The @nuggets come out on top in a THRILLER in Sacramento!