Francuski bek poslao poruku evroligi: „To je opasno!“

Nije zadovoljan odlukom organizacije! Večerašnji duel Pariza i Fenerbahčea je otkazan zbog velikog broja bolesnih igrača francuskog tima.

Iako je ta odluka naizgled zaista ljudska i zdravorazumska, upravo je francuski bek Evan Furnije potegao jako bitno pitanje. Every team is playing thru illness and injuries every night. If you cant present yourself with enough players to compete, it should be a loss. When you cancel the game you allow teams to potentially manipulate the rules and that becomes dangerous. Just my opinion🤷🏽‍♂️ — Evan Fournier (@EvanFourmizz) December 19, 2024 Naime, dugogodišnji NBA