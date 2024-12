Lebron nastavlja da pomera granice: Još jedan oboren rekord od strane „Kralja“! (foto) (video)

Još jedan rekord u vlasništvu jednog od najboljih igrača svih vremena! U pobedi košarkaša Los Anđeles Lejkersa nad Sakramentom rezultatom 113:100, utakmicu je obeležio Lebron Džejms postavši novi rekorder NBA lige po broju odigranih minuta u regularnom delu sezone.

Popularni Kralj je proveo na terenu 34 minuta, čime je dostigao ukupno 57.471 minut u karijeri, pretekavši legendarnog Karima Abdula-Džabara, koji je do sada držao rekord sa 57.446 minuta. LeBron James passes Kareem Abdul-Jabbar for most regular season minutes played 👑 Timeless ⏳ pic.twitter.com/wXZYPTR2iv — ESPN (@espn) December 20, 2024 Džejms je meč završio sa 19 poena, sedam asistencija i šest skokova, još jednom potvrdivši svoj status jednog od najboljih