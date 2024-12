"Boginja" ne da vrh!

Nema stajanja za Atalantu! "Boginja" je stigla do nove pobede u Seriji A, teže nego što se očekivalo, pošto su na svom stadionu savladali Empoli rezultatom 3:2 (2:1).

Na ovaj način Gasparinijev tim je ostao na prvom mestu na tabeli Serije A. Već u 13. minutu gosti su stigli do prednosti. Posle auta Henderson dobija loptu, šalje povratnu za Kolomba koji pogađa za 0:1! Čekali smo do 34. minuta na izjednačenje. Nije izgledalo da će Atalanta iz ove akcije postići gol, ali je to učinila posle centaršuta Zapakoste, De Ketelare je bio najsnalažljiviji i pogodio je glavom za 1:1. Do kraja poluvremena još jedan gol u mreži Empolija, i to