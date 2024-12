Ne miri se sa porazom: Fjuri imao šta da kaže na konferenciji za medije

Ukrajinski bokser Oleksandr Usik odbranio je titulu prvaka sveta u teškoj kategoriji, pošto je savladao Tajsona Fjurija u revanšu za titulu u teškoj kategoriji. Meč je rešen jednoglasnom odlukom sudija, koja se ni malo nije dopala Fjuriju.

Naime, posle meča Britanac je bio uveren u pobedu, što j e i potvrdio na konferenciji za novinare. - Usik je dobio mali božićni poklon od sudija. Bio sam uveren da sam pobedio. Tako je i bilo i u prvom meču. Do smrti ću verovati u to istakao je on i dodao: - Kada ste izazivač i ne dođete do nokauta, onda se dogodi ovo. Nemate zagarantovanu pobedu.