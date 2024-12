Zvezda slavila u uzbudljivoj završnici: Greške crno-belih kod izvođenja auta odlučile meč

Košarkaši Crvene zvezde su slavili sa 89:84 (23:26, 27:25, 23:21, 16:12) protiv Partizana u meču 13. kola ABA lige i sada su ova dva tima pored Budućnosti izjednačeni na čelu tabele regionalne lige.

Zvezda je krenula šuterski dobro za tri i poveli su domaći sa 10:5. Ipak, brzo je to Partizan okrenuo i serijom od 8:0 došao do tri poena prednosti. Sjajno je duel započeo Sterling Braun, koji je već posle šest minuta imao dvocifren broj poena (10) pored svog imena. Na kraju prve deonice bilo je 26:23 za Partizan. Posle nekoliko neuspešnih šuteva domaćih za tri crno-beli su došli do sedam razlike (37:30). Došli su izabranici Želimira Obradovića i do devet poena