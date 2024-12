Balša Koprivica: „To je na TV-u delovalo loše, mogu da zamislim uživo!“

U okviru 18. kola Evrolige, Partizan će na svom terenu dočekati ekipu Fenerbahčea! Nakon današnjeg treninga, za medije je govorio centar ‘crno-belih’, Balša Koprivica.

O duelu sa turskim velikanom, rekao je: „Smatramo da su oni jedina ekipa koja nas je baš pobedila ove sezone. Celu sezonu smo bili u minusu protiv njih. Izvrsno šutiraju trojke. Zaustaviti njihov šut je ključ. Fale im neki bekovi, ali to ne znači da su oslabljeni.“ – počeo je Balša i potom dodao: „Mislim da je to glavna stvar za sutrašnji meč. Setimo se da smo primili oko 20 trojki. To je na TV-u delovalo loše, mogu da zamislim kako je delovalo uživo. Mislim da je