Evroliga: Partizan bez Lundberga, Marinkovića i Bošnjakovića napada Fenerbahče

Košarkaši Partizana dočekuju Fenerbahče u „Beogradskoj areni“ u okviru 18. kola Evrolige.

Utakmica počinje od 20.30 časova, a crno-beli su prvi deo sezone završili sa skorom 7-10 i svakako će večeras juriti pobedu, jer im trijumfi kod kuće mogu obezbediti plasman u plej-in. U najavi utakmice trener domaće ekipe Željko Obradović je istakao na koga ne može da računa u susretu protiv ekipe iz Istanbula. – Ife Lundberg ne može. On je tu bio, počeo je malo sa loptom, ali su sigurno i on, i Vanja i mali Mitar van tima. Nadamo se Frenku Nilikini i to je 12