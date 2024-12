Bosanac posle pesnice u nok-daunu u NBA ligi: Vređao Crvenu zvezdu, a sada ga igrači hvatali da ne razbije glavu o parket! (video)

Dobro je i prošao! Poznat je Jusuf Nurkić kao košarkaš koji često ulazi u nesporazume, a u par navrata je u negativnom kontekstu govorio i o Crvenoj zvezdi.

Ipak, u porazu Finiks Sansa od Dalas Maveriksa Nadži Maršal je odlučio da ne toleriše ponašanje bosanskohercegovačkog centra. Jusuf Nurkic, Naji Marshall and P.J. Washington were all ejected after this scuffle in Mavs-Suns. pic.twitter.com/A3Gk7eBYlI — NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 28, 2024 Bosanac se najpre uneo u facu rivalu, potom ga ošamario, ali momak iz Džerzija je video i mnogo strašnije likove od Jusufa, te ga jednim udarcem poslao na parket. Igrači Sansa