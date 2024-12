Kako igramo, još smo i dobro plasirani, nekad obe ekipe ne postignu 150 poena na meču: Jokić frustriraniji iz dana u dan!

Po ko zna koji put! Klivlend Kavalirsi nastavili su seriju odličnih rezultata jer su na teškom gostovanju u Koloradu savladali rutinski Denver Nagetse rezultato, 149:135, te tako potvrdili fantastičnu formu.

Najbolji u redovima domaćih, tradicionalno, bio je Nikola Jokić koji je ponovo morao praktično sam da drži svoj tim na relativno maloj razlici. Jokic is SICK of this team 😭 pic.twitter.com/dyx9zSQknn — BricksCenter (@BricksCenter) December 28, 2024 Nikola Jokić upisao je svoj 142. tripl-dabl u karijeri 27 poena, 14 skokova, 13 asistencija, uz procente šuta preko 60 odsto, ali to nije bilo dovoljno da se ekipa iz Ohaja ugrozi. Sa druge strane, gosti su imali čak