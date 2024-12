Đoković i Kirjos priredili spektakl u Brizbejnu; Ostvarili pobedu na startu turnira u Brizbejnu

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković i Australijanac Nik Kirjos ostvarili su pobedu u prvom kolu turnira u Brizbejnu, gde su bili bolji od nemačko-austrijskog para Aleksander Erler/Andreas Mis i to nakon super taj-brejka - 2:1 (6:4, 6:7, 10:8).

Bio je to prvi zvaničan meč za srpskog predstavnika u novoj takmičarksoj godini, a ujedno i prvi koji su on i Australijanac odigrali kao partneri i odmah se videlo da bi to mogla da bude dobitna kombinacija. Njih dvojica ne samo da su uspeli da ostvare trijumf i tako podignu sebi samopouzdanje pred početak takmičenja u singl konkurenciji, već su navijačima i ljubiteljima tenisa priredili pravi spektakl. Prikazali su vrhunski tenis, na momente i egzibicioni, kao