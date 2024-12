Grobarske pesme na Novakovom meču: Navijač pevao na tribinama i sudija je morao da reaguje! (video)

Zanimljiva situacija na tribinama! Novak Đoković poslednjeg dana kalendarske 2024. godine igrao je meč protiv australijskog tenisera, Rinkija Hidžikate u prvom kolu turnira u Brizbejnu.

Meč je završen pobedom srpskog tensiera u dva seta. Rezultat po njima iznosio je 6:3, 6:3 a srpskom igraču je trebalo tek nešto više od sat vremena za pobedu. Ovo je prvi meč za Đokovića u singlu nakon više od dva meseca, a u Australiji, kao i obično, nije bilo tenisa od prošlog januara. Novak Djokovic is back. First singles match since October pic.twitter.com/4vxziC3TYn — José Morgado (@josemorgado) December 31, 2024 Takođe, Novak je juče uspeo da slavi i u dubl