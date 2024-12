Nikola, kako ovo uopšte vidiš? Pogledajte magične poteze Jokića u noći punoj rekorda (video)

Košarkaši Denver nagetsa savladali su ekipu Juta džeza s rezultatom 128:118, ali nije to nešto što će se prepričavati nakon ove utakmice.

Foto: Profimedia Srpski košarkaš Nikola Jokić je odlučio da pokaže još jednom zbog čega je najbolji košarkaš na svetu. Uz to nezaobilazno ide i reč spektakl. Nikola Jokić je još jednom izmaltretirao Jutu džez i doneo vrednu pobedu Denveru sa 132:121. Ipak, mnogo je više stvari od same pobede urađeno. Jokić je kao veliki umetnik košarke imao i nekoliko remek-dela na samom meču. MONSTER MONDAY FROM THE JOKER: 🃏 36 PTS 🃏 22 REB 🃏 11 AST 🃏 4 STL This is Jokić's 4th