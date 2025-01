Monfis za njega nema lek: Đoković lako do plasmana u narednu rundu! (video)

Novi sjajan nastup srpskog asa! Srpski teniser, često proglašavan za najboljeg u istoriji – Novak Đoković, plasirao se u četvrtfinale turnira u Brizbejnu, pošto je u četvrtfinalu savladao Francuza – Gaela Monfisa rezultatom 6:3, 6:3, posle svega 73 minuta igre.

Ovo je bila njegova 20. pobeda u 20 mečeva protiv Monfisa, što samo potvrđuje njegovu potpunu dominaciju u njihovim međusobnim duelima. Iako je Monfis pokušao da se vrati u meč, naročito u drugom setu, Đoković je bio neumoljiv i rutinski došao do pobede. STOP IT, MONFILS 👏 The point was so good, @DjokerNole had to applaud 🤌 @BrisbaneTennis | #BrisbaneTennis | @Gael_Monfils pic.twitter.com/f4IoSmZnNc — ATP Tour (@atptour) January 2, 2025 Đoković je bio sjajan već na