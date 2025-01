Nikola Jokić je najbolji košarkaš Evrope: Srbija ima novi povod za slavlje!

Somborac pomera granice! Nikola Jokić proglašen je za najboljeg igrača Evrope za 2024. godinu nakon monumentalnih uspeha sa reprezentacijom Srbije, ali i na individualnom planu.

Nagrada koju dodeljuje FIBA je došla od navijača širom kontinenta, a Sombocar je imao čak ogromnih 32 odsto glasova, a konkurencija je bila paklena. Jokić’s triple-double for the Nuggets was so efficient, it was DIZZYING 😵‍💫 🃏 23 PTS 🃏 17 REB 🃏 15 AST 🃏 IN 29 MINUTES It’s the FIRST game of 20+p, 15+r, & 15+a in under 30 MIN in NBA HISTORY! pic.twitter.com/Aw1KrpVFhp — NBA (@NBA) January 2, 2025 Drugo mesto je pripalo Grku Janisu Adetokunbu koji je imao gotovo duplo